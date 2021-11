NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX OU VERS, OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (EN CE COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE DISTRICT DE COLUMBIA, OU À TOUTE PERSONNE AMÉRICAINE (U.S. PERSON) OU DANS OU VERS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST ILLÉGALE.

Solvay SA poursuit son désendettement par le remboursement anticipé d'obligations venant à échéance en 2022

Bruxelles, le 30 novembre 2021 --- Solvay SA (“l'Émetteur”) a clôturé aujourd'hui avec succès l'offre de rachat sur son obligation de 750 millions d'euros au taux de 1,625 % à échéance 2022, en acquérant 372,5 millions d'euros de dette senior, marquant ainsi une nouvelle étape dans le désendettement qui a débuté en 2019.

Dans le cadre de sa stratégie G.R.O.W., l’une des priorités de Solvay était la génération de cash grâce à une gestion disciplinée des investissements et du fonds de roulement. Nous avons ainsi généré 2,3 milliards d'euros de cash depuis le début de 2019. Par ailleurs, la poursuite de la transformation de notre portefeuille d’activités s’est traduit par un produit de cession d'environ 1 milliard d’euros. Ces liquidités ont permis le maintien d’un dividende attractif, y compris pendant la crise du Covid en 2020, et la réduction de 2,4 milliards d'euros de la dette et des provisions pour retraites. Une réduction supplémentaire de 0,3 milliard d'euros interviendra dans les prochains mois.

Karim Hajjar, CFO de Solvay, a commenté : “Le désendettement et le renforcement de notre structure bilantielle font partie intégrante de notre feuille de route stratégique. Cette nouvelle opération marque ainsi une nouvelle étape pour Solvay. L’attention portée à la génération de cash et au désendettement a considérablement renforcé le bilan du Groupe et a contribué à l'amélioration structurelle de la conversion en cash depuis 2019. Nous maintiendrons nos efforts en la matière et continuerons à investir dans notre croissance future de manière disciplinée.”

Résultats de l’offre de rachat des obligations en numéraire

Suite à la clôture de son offre de rachat le 29 novembre 2021, l’Émetteur publie le résultat de l’opération de rachat relative aux obligations d’un montant de 750 million d’euros, 1.625% avec échéance en 2022 (ISIN: BE6282459609) (les « Obligations »)

L’Émetteur annonce aujourd’hui qu’il acceptera toutes les Obligations valablement apportées en échange d’un montant total en numéraire de 372,500,000 euros.

Le résultat de cette opération est davantage détaillé sur le lien suivant.

AVERTISSEMENT Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription à, de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle, ou à une personne à qui, il serait illégal de le faire. Ce communiqué doit être lu conjointement avec le tender offer memorandum. La distribution de ce communiqué et du tender offer memorandum dans certaines juridictions peut être limitée par la loi.

