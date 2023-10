Solvay s'associe à Beta Technologies pour l’avion électrique

(AOF) - Solvay a été désigné comme principal fournisseur de matériaux composites de Beta Technologies, une société américaine d'aviation électrique. Le chimiste fournira à Beta un support de qualification et des matériaux avancés pour la production de leur Alia CTOL, avion électrique à voilure fixe, et de leur Alia VTOL, avion électrique à décollage et atterrissage vertical, développés pour une variété d'applications, y compris le transport médical, de fret et de passagers. Il s’agit de répondre aux exigences rigoureuses de performance et de taux du marché de la mobilité aérienne avancée (AAM).

"Ces véhicules représentent une nouvelle ère dans le domaine de l'aviation électrique sûre et efficace ", a déclaré Marc Doyle, Executive Vice President Composite Materials de Solvay. " Le portefeuille inégalé de Solvay en matière de solutions composites, d'adhésifs et de polymères spéciaux contribuera à assurer le développement d'avions légers et certifiables ".

"Nous nous concentrons sur la construction de l'avion électrique le plus sûr, le plus fiable, le plus techniquement compétent et le plus évolutif, et cela signifie qu'il faut partir des bases les plus solides possibles, jusqu'aux matériaux et aux systèmes que nous utilisons", a déclaré le fondateur et PDG de Beta Technologies, Kyle Clark.

