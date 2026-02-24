Solvay : repart à l'assaut de la résistance majeure des 18,7E
En cas de franchissement, Solvay sortirait de son canal baissier et s'ouvrirait la route des 30,1E, une résistance testée les 17 juin puis les 3 et 24/25 et 28 juillet 2025.
