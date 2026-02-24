 Aller au contenu principal
Solvay : repart à l'assaut de la résistance majeure des 18,7E
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:52

Solvay repart à l'assaut de la résistance majeure des 18,7E, testée les 24/25 octobre, puis les 25/26 novembre 2025 puis le 12 février.
En cas de franchissement, Solvay sortirait de son canal baissier et s'ouvrirait la route des 30,1E, une résistance testée les 17 juin puis les 3 et 24/25 et 28 juillet 2025.

SOLVAY
27,8800 EUR Euronext Bruxelles +3,80%
