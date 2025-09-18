Solvay réorganise ses activités en Allemagne et investit à Bad Wimpfen
La société arrêtera la production d'acide trifluoroacétique (TFA) et d'acide fluorhydrique d'ici 2026, ce qui entraînera la suppression nette d'environ 100 postes à Bad Wimpfen.
En parallèle, une nouvelle unité de Nocolok Paste & Paint sera créée, avec transfert des activités de Garbsen vers Bad Wimpfen. Le site de Garbsen fermera quant à lui d'ici 2028, avec environ 40 postes supprimés.
Solvay prévoit environ 25 MEUR de coûts de restructuration et d'investissements, principalement en 2026, et assure vouloir accompagner socialement les salariés touchés.
