Solvay renforce sa coopération avec le chinois Shengjian

(AOF) - Solvay a signé un accord de partenariat avec Shanghai Shengjian Environment Technology Co. afin de renforcer leurs relations commerciales et de se développer ensemble sur de nouveaux marchés. Dans le cadre du nouvel accord, Solvay et Shengjian promouvront conjointement le développement et la commercialisation de composants, de systèmes et de processus dans les secteurs des semi-conducteurs, des écrans plats, de l'énergie solaire et développeront d'autres industries exigeantes grâce à une coopération plus approfondie.

"Shengjian occupe une position de leader dans les applications d'écrans plats et de semi-conducteurs, soutenue par notre approvisionnement en matériaux innovants, et cherche à stimuler la croissance de ses activités grâce à notre soutien technique et à notre portefeuille de produits de haute performance ", déclare Peter Browning, Président de la Global Business Unit Specialty Polymers de Solvay. "En renforçant les liens étroits entre nos entreprises, cet accord créera également une situation gagnant-gagnant permettant de saisir de nouvelles opportunités commerciales et de renforcer nos liens avec des clients finaux stratégiques."

