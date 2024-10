Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: réduction des émissions de gaz à Green River information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - Solvay achève son plus grand projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre à ce jour, en transformant les opérations de Green River aux États-Unis.



Grâce au déploiement d'un nouveau processus et à l'abandon progressif du charbon, l'usine devrait permettre de réduire de 4 % les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du groupe d'ici à 2025.



Solvay a inauguré son procédé d'oxydation thermique régénérative (RTO) dans son usine de Green River, Wyoming.



Cette technologie innovante de contrôle des émissions, la première du genre dans l'industrie minière du trona, renforce la compétitivité à long terme de Solvay tout en contribuant à l'objectif de réduction des émissions à l'échelle du groupe.



'Elle contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'usine de Green River jusqu'à 20 % par an et à atteindre une réduction de 4 % des émissions au niveau du groupe d'ici à 2025' indique le groupe.





