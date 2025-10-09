Solvay recycle presque toute l'eau d'une usine au Brésil
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 14:27
'Cette réalisation s'attaque directement au risque de sécheresse sévère dans la région de São Paulo, en réduisant efficacement les risques liés aux opérations de l'usine et en la conduisant vers une indépendance hydrique presque totale', souligne le chimiste belge.
Ce partenariat s'appuie sur l'expertise de Veolia en matière de technologies de l'eau pour transformer l'installation existante de traitement des eaux usées en un système de récupération de haute qualité, grâce à sa technologie avancée de membrane MBR ZeeWeed.
Ce partenariat fructueux avec Veolia existe depuis plus d'un an dans le cadre d'un contrat de 10 ans. L'usine de Santo André produit des polymères avancés et durables pour les industries mondiales des textiles et des plastiques techniques.
Valeurs associées
|26,9800 EUR
|Euronext Bruxelles
|+1,66%
A lire aussi
-
"Le problème, c'est le système": au moins un millier de personnes se sont mobilisées jeudi à Antananarivo, à l'appel d'un mouvement né le 25 septembre, pour protester contre le pouvoir en place dans une atmosphère tendue avec des arrestations et tirs de gaz lacrymogènes. ... Lire la suite
-
La cofondatrice d'Akasa Air en Inde, Neelu Khatri, quitte la compagnie aérienne en raison de problèmes d'expansion
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre) par Abhijith Ganapavaram Neelu Khatri, cofondatrice et responsable ... Lire la suite
-
Des Gazaouis exprimaient leur joie mercredi soir après que le Hamas et Israël, sous pression de Donald Trump, soient parvenues à un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages de Gaza.
-
Le prix Nobel de littérature 2025 a été décerné jeudi à l'écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai, dont l'oeuvre explore les thèmes de la dystopie et de la mélancolie. L'écrivain, âgé de 71 ans, a été récompensé "pour son œuvre fascinante et visionnaire qui, au ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer