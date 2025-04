Solvay publie son rapport annuel intégré 2024

En 2024, Solvay a présenté sa stratégie « Essential for generations », a enregistré de solides performances et a lancé la feuille de route de développement durable « For Generations »

Bruxelles, le 3 avril 2025 - 18h00 CEST

Solvay a publié son rapport intégré annuel, qui donne un aperçu des performances financières, environnementales et sociétales de l'entreprise pour l'année 2024.

Ce document exhaustif sert de référence clé pour les parties prenantes, mettant en avant la nouvelle stratégie de Solvay en tant que leader dans le domaine de la chimie essentielle et détaillant la manière dont Solvay la met en œuvre. Il présente également la nouvelle feuille de route de développement durable « For Generations », qui confirme l'engagement de neutralité carbone pour les émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 d'ici 2050. En outre, le rapport souligne la résilience de ses résultats en 2024 et la transformation de la culture, du modèle opérationnel et de la gouvernance de l'entreprise. Il présente en détail ses états financiers et états de durabilité (préparés conformément aux normes européennes de reporting en matière de développement durable ESRS).

Le rapport 2024, y compris la version ESEF, est disponible sur solvay.com . Le rapport 2024 sur les paiements aux gouvernements est également disponible dans la section information réglementée du site web de Solvay.





