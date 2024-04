Solvay publie la convocation à son Assemblée Générale annuelle de 2024

Bruxelles, le 26 avril 2024 - 8h00 CEST - information réglementée

Solvay annonce la publication des documents relatifs à sa prochaine Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mardi 28 mai 2024 à 10h30 CEST à l’Event Lounge Conference Center situé Boulevard Général Wahis 16/F, 1030 Bruxelles. Tous les documents relatifs à cette assemblée sont désormais disponibles sur le site internet de l’entreprise.

Les actionnaires seront invités à voter sur un certain nombre de résolutions , parmi lesquelles:

l’approbation des comptes annuels pour l'exercice 2023;

l’approbation d’un dividende brut par action à €2,43;

l’approbation des montants révisés de la rémunération des administrateurs; le renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Aude Thibaut de Maisières pour une période de quatre ans;

la nomination d'EY concernant l'assurance des informations sur le développement durable imposée par la directive européenne en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité (Directive sur le Reporting de Durabilité des Entreprises);

l’approbation de la clause de changement de contrôle relative à l'émission par Solvay d'obligations de premier rang non garanties à taux fixe en euros pour un montant nominal total de €1,5 milliard.

Informations pratiques:

Seuls les actionnaires de Solvay SA officiellement enregistrés en tant que tels le 14 mai 2024 à minuit CEST auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale du 28 mai, indépendamment du nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'Assemblée.

L’Assemblée sera organisée de manière hybride, à la fois en présentiel et de manière digitale. Les actionnaires ont la possibilité d’assister physiquement à l'assemblée. Ils peuvent également exercer leurs droits en donnant une procuration, ou en participant et en votant en direct de manière digitale et interactive via la plateforme AGM+ de Lumi (www.lumiconnect.com). Des détails supplémentaires sont disponibles dans l'avis de convocation disponible sur www.solvay.com.

Les actionnaires désirant participer à l'Assemblée, que ce soit en personne ou de manière digitale, doivent déclarer leurs intentions au plus tard le 22 mai 2024. Toutes les questions peuvent être adressées à ag.solvay@solvay.com au plus tard le 22 mai 2024.

Visitez la page dédiée à l'Assemblée Générale des actionnaires pour plus de détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les méthodes de vote.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards d'euros en 2023, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

