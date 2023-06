Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: projet de stockage d'énergie en cavités salines information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mercredi la signature d'un accord visant à proposer un système de stockage d'énergie par air comprimé (CAES) au néerlandais Corre Energy.



Le groupe de chimie belge explique qu'il va mettre à disposition de son partenaire quatre cavités salines sur son site allemand d'Epe2, que Corre Energy pourra utiliser jusqu'en 2069 afin de stocker son énergie renouvelable.



Le premier transfert est prévu pour 2027.



D'après Solvay, ces cavités artificielles - qui sont creusées dans des dépôts géologiques de sel - pourront accueillir jusqu'à 80 GWh d'énergie propre, sur la base d'une capacité installée de 640 MW.



Le groupe explique que de nouvelles formes de stockage d'énergie, comme l'air comprimé ou l'hydrogène, vont être nécessaires dans le cadre de la transition énergétique européenne du fait du caractère intermittent de l'électricité renouvelable.



Rien que pour l'hydrogène, l'Europe pourrait arriver à court de solutions d'infrastructures d'ici à 2030, à en croire une étude réalisée par Gas Infrastructure Europe en 2021.





