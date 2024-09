Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solvay: projet d'arrêt de production au site de Salindres information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 18:14









(CercleFinance.com) - Solvay annonce un projet de consultation avec les partenaires sociaux, visant l'arrêt de la production de TFA et de ses dérivés fluorés sur son site de Salindres en France.



La cessation envisagée de ces activités entraînerait la suppression de 68 postes dans la production de TFA et de produits dérivés entre le début de 2025 et octobre 2025.



'Le projet de mettre fin à la production est dû aux performances financières négatives continues de l'usine de Salindres au cours des dernières années en raison de l'évolution défavorable du marché, et de l'absence de perspectives d'amélioration future' indique le groupe.



Solvay enregistrera des provisions d'environ 50 millions d'euros au cours du troisième trimestre 2024 en lien avec ce projet.





