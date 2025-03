Solvay: pas de reprise des volumes envisagée en 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Solvay parvient à avancer en Bourse jeudi matin bien que le groupe chimique belge ait averti que le contexte économique et géopolitique actuel ne laissait pas entrevoir de reprise significative de ses volumes en 2025.



Le producteur de solvants, de bicarbonate de soude ou de sel de lithium explique donc s'attendre ce que les tendances de la fin de l'année 2024 se poursuivent au cours du premier semestre au moins, même si l'effet net des prix devrait, lui, rester résistant.



Sur la base d'économies de coûts qui devraient atteindre 200 millions d'euros cette année contre 110 millions en 2024, Solvay dit prévoir un Ebitda sous-jacent 2025 situé entre un milliard et 1,1 milliard d'euros, soit une évolution organique de -5% à +5% d'une année sur l'autre.



Le flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies devrait quant à lui s'établir à environ 300 millions d'euros.



A titre de comparaison, son Ebitda s'est replié de 8,2% en données organiques en 2024, à 1,05 milliard d'euros, tandis que son 'free cash flow' s'est établi à 361 millions.



Le titre, qui cote à la fois sur Euronext Bruxelles et Paris, affichait une progression de 1,5% jeudi matin dans le sillage de ces résultats.





Valeurs associées SOLVAY 30,80 EUR Euronext Bruxelles -3,96%