Solvay: nouvelle installation chez Resolest, avec Veolia information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 16:54









(CercleFinance.com) - Veolia et Solvay annoncent que leur filiale commune Resolest a inauguré une nouvelle unité de traitement sur le site de Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle).



Cette extension permet d'augmenter de 50 % les capacités annuelles de valorisation des résidus de traitement des fumées industrielles.



Depuis plus de vingt ans, le site extrait le sel contenu dans ces résidus, après utilisation de bicarbonate de sodium, pour produire une saumure purifiée destinée à l'élaboration de carbonate de sodium dans l'usine Solvay de Dombasle.



Jean-François Nogrette, Directeur de Veolia Zone France et Déchets Spéciaux Europe, a ajouté que cette démarche vise à créer de nouvelles ressources et à renforcer la compétitivité industrielle du territoire.





Valeurs associées SOLVAY 29,6400 EUR Euronext Bruxelles -0,34%