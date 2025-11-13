Solvay monte après des accords sur les terres rares aux USA

Solvay SOLB.BR grimpe en Bourse jeudi après avoir annoncé la veille la signature d'accords avec les groupes américains Permag et Noveon Magnetics, ainsi que le Britannique LCM, pour la fourniture de matériaux de terres rares aux États-Unis.

À 08h39 GMT l'action du groupe chimique belge prend 5,20% à 28,30 euros.

En vertu des accords annoncés, Solvay fournira des oxydes de terres rares à Noveon à partir de 2026 et approvisionnera Permag en samarium.

"Solvay se prépare à investir 50 à 100 millions d'euros supplémentaires dans des capacités de production de terres rares qui pourraient servir le marché des aimants permanents, mais souhaite obtenir des engagements à long terme de la part de ses clients avant de le faire", rappelle Wim Hoste, analyste chez KBC Securities, dans une note.

"Les annonces d'aujourd'hui ne donnent donc pas encore le feu vert à un investissement à plus grande échelle, mais elles montrent que l'intérêt pour ce secteur s'intensifie", souligne-t-il.

Solvay a inauguré en avril une nouvelle ligne de production visant à retrouver ses anciennes capacités en matière de traitement des terres rares, à La Rochelle, afin d'attirer de nouveaux clients alors que la Chine renforce son contrôle sur les exportations.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)