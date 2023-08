Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: les semestriels détaillés avant la scission information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 09:33









(CercleFinance.com) - Le chimiste belge Solvay a dévoilé lundi soir les résultats de premier semestre des deux entités qui le composent avant la mise en oeuvre de son projet de scission, prévue d'ici à la fin de l'année.



Sa branche de chimie de spécialités, appelée à prendre le nom 'Syensqo', a ainsi vu son chiffre d'affaires reculer de 4,3% en données organiques sur les six premiers mois de l'année, le repli de 11% de ses volumes sur fond de ralentissement de l'économie n'ayant pas totalement été compensé par ses hausses de prix (+7%).



Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est replié de 2,1% à 906 millions d'euros sur le semestre, donnant une marge opérationnelle en amélioration à 25% contre 24,1% un an plus tôt.



La division regroupant les activités plus traditionnelles dans les produits chimiques essentiels - qui conservera le nom historique de 'Solvay' - a de son côté vu ses ventes organiques baisser de 3,2%.



Son Ebitda récurrent a néanmoins progressé de 24,1% à 723 millions d'euros sous l'effet de sa discipline en termes de coûts, soit une marge d'exploitation en amélioration de 5,8 points de pourcentage à 27,4%.



Après ces chiffres, l'action Solvay progressait de 1,2% mardi matin à la Bourse de Bruxelles, parmi les plus fortes hausses de l'indice BEL 20. Le titre a gagné environ 12% depuis l'annonce du projet de scission en mars 2022.



Le processus de séparation devrait s'achever d'ici au mois de décembre





