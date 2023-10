Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: le vote sur la scission prévu le 8 décembre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mercredi que ses actionnaires se prononceraient sur son projet de scission le 8 décembre prochain, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire.



Ce plan, annoncé il y a près d'un an, prévoit de séparer Syensqo, la branche de chimie de spécialité du groupe, de Solvay, l'activité historique dans la chimie essentielle, en deux sociétés indépendantes chacune cotée en Bourse.



'C'est avec satisfaction que le conseil d'administration a exprimé son soutien unanime à cette opération que le management a préparée consciencieusement et qui reflète une logique stratégique, industrielle et financière très convaincante', a estimé Nicolas Boël, le président du conseil.



Ilham Kadri, la directrice générale, met de son côté une opération devant améliorer et accélérer la création de valeur pour les actionnaires.





