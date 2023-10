Solvay : le vote de l’assemblée générale extraordinaire sur la scission aura lieu le 8 décembre

(AOF) - Le Conseil d’administration de Solvay SA a décidé que l’assemblée générale extraordinaire qui se prononcera sur la proposition de séparer Solvay en deux sociétés indépendantes cotées aura lieu le 8 décembre 2023. Il s’agit d’une étape importante dans le projet de création de deux leaders de l’industrie : Syensqo, spécialiste de la chimie de spécialité axé sur une croissance supérieure à celle du marché, l’innovation et le développement durable; et Solvay, leader de la chimie essentielle axé sur la génération de cash, l’excellence opérationnelle et le développement durable.

Solvay a également annoncé avoir reçu des décisions des autorités fiscales en Belgique et aux États-Unis confirmant que, sous réserve de certaines conditions, l'opération bénéficiera d'un traitement fiscal favorable pour Solvay et ses actionnaires belges et américains. Ces décisions seront décrites dans le prospectus qui sera publié mi-novembre par Syensqo SA dans le cadre de la négociation future de ses actions sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Paris.

Le projet de scission partielle adopté par le Conseil d'administration sera déposé dans les prochains jours au greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles et sera publié sur le site internet de Solvay.

