Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: lancement de la marque Naternal information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Solvay fait part du lancement de Naternal, sa nouvelle marque de polymères biodégradables biosourcés pour des solutions de soins capillaires et cutanés, 'pour une beauté régénératrice soucieuse de chaque partie prenante', de la planète aux consommateurs.



Naternal rassemble des polymères issus de guar et d'autres matières premières naturelles, pour ouvrir la voie à de futures innovations qui répondent aux attentes des consommateurs et aux réglementations à venir.



Sa gamme d'ingrédients s'aligne sur l'approche de conception biodégradable, qui 'vise à intégrer la gestion de la fin de vie dès les premières étapes de la recherche et à garantir que le développement du produit est guidé à la fois par l'application et la fin de vie'.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris -1.99% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.85%