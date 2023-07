Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: lancement d'un rhodianyle recyclé information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Solvay fait part de l'introduction d'une nouvelle qualité spécialisée de rhodianyle, composée à 100% de polyamide recyclé pré-consommation, qui est produite dans son usine de Santo Andre au Brésil, un produit qui a obtenu la certification SCS Recycled Content.



Le rhodianyle peut être appliqué dans les plastiques techniques pour les marchés de l'automobile, du petit électroménager et du textile. Il complète la large gamme de polymères du groupe de chimie belge pour les textiles et fibres de haute qualité.



Ce lancement s'inscrit également dans l'ambition de Solvay de réduire l'impact environnemental de sa chaîne d'approvisionnement en polyamide au Brésil, plusieurs initiatives pionnières y ayant été mises en oeuvre ces dernières années.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +0.29% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.10%