Solvay lance un projet pilote pour la biodiversité
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 14:15
Le chimiste belge est l'un des six pionniers à tester ce cadre rigoureux et scientifique, qui vise à développer un plan reproductible pour des actions efficaces en faveur de la biodiversité dans l'ensemble de ses opérations mondiales.
L'approche RHINO aidera Solvay à dépister systématiquement les impacts des sites, à fixer des objectifs fondés sur des données probantes et à mesurer avec précision les contributions à la survie des espèces et à la santé des écosystèmes.
Le site de Dombasle (Meurthe-et-Moselle) a été sélectionné pour ce pilote en raison de sa feuille de route existante en matière de biodiversité. Il s'agit d'un laboratoire crucial dans le monde réel pour tester et affiner l'approche RHINO de l'UICN.
