Solvay: la restructuration de la dette est bouclée

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie belge Solvay a annoncé jeudi avoir finalisé les dernières étapes du processus de gestion de son passif qui avait débuté le mois dernier dans le cadre de son projet de scission en deux entités indépendantes.



La société prévoit ainsi d'exercer son option de remboursement anticipé sur ses obligations senior US affichant un coupon fixe de 4,45% et devant arriver à échéance en 2025, pour un montant de 800 millions de dollars.



Le remboursement - qui doit être financé par ses facilités bancaires à disposition - se traduira par un surcoût de financement estimé à environ 10 millions d'euros par an, indique le groupe dans un avis financier.



Les obligations senior avec un coupon fixe de 3,95% à échéance en 2025 émises par sa filiale Cytec resteront, elles, en circulation pour un montant de 163,5 millions de dollars.



Le processus de gestion du passif avait démarré au mois d'août dans le cadre de la préparation de sa séparation en deux sociétés indépendantes, d'un côté son activité de chimie de spécialité qui sera baptisée 'Syensqo' et de l'autre ses métiers les plus traditionnels, qui conserveront le nom historique de Solvay.





