Solvay intègre des critères de durabilité à ses facilités de crédit
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 18:22

Solvay annonce la modification de sa facilité de crédit syndiquée de 1,1 MdEUR et de ses lignes bilatérales de 0,3 MdEUR afin d'y inclure des critères liés au développement durable.

Le coût de financement sera désormais indexé sur la progression du groupe dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le dispositif couvre les émissions des scopes 1, 2 et une partie du scope 3, conformément à la feuille de route climatique de Solvay.

Alexandre Blum, directeur financier, souligne que cette opération 'renforce l'intégration des enjeux climatiques au coeur de la stratégie de financement du Groupe'.

