Solvay inaugure une unité de silice bio-circulaire en Italie
"Cet investissement positionne Solvay comme un partenaire proactif pour atteindre les objectifs du Pacte vert européen et le prochain Règlement sur l'Ecodesign for Sustainable Products", explique ainsi le groupe de chimie belge.
La nouvelle unité produit de la silice hautement dispersible en utilisant du silicate de sodium bio-basé dérivé de cendres de coquille de riz, un procédé qui réduit les émissions de CO2 de 35% par tonne de silice par rapport aux méthodes traditionnelles.
"En adoptant la silice circulaire de Solvay, les fabricants de pneus peuvent déjà atteindre jusqu'à 15% de matériaux recyclés ou renouvelables dans leur composition de pneus, contribuant de manière significative à leur objectif de 40% d'ici 2030", affirme-t-il.
Valeurs associées
|25,360 EUR
|Euronext Bruxelles
|-1,86%
