Solvay: inaugure une nouvelle unité de production en Italie

(CercleFinance.com) - Solvay inaugure une nouvelle unité de production Alve-OneⓇ à Rosignano, en Italie.



Cela marque une nouvelle étape avec le lancement d'une importante unité de production européenne pour Alve-OneⓇ, un agent gonflant chimique pour transformer l'industrie de la mousse thermoplastique.



Cette nouvelle unité permet de répondre à la demande croissante d'agents gonflants plus sûrs et plus durables dans diverses utilisations grand public et industrielles, à l'échelle mondiale.



' Il s'agit notamment des secteurs de l'automobile, de la chaussure, du bâtiment et de la construction, et des biens de consommation, visant à réduire l'empreinte carbone des produits finis moussés tout en améliorant les normes globales de santé et de sécurité pour protéger à la fois les personnes et l'environnement ' indique le groupe.



' L'inauguration de notre unité de production reflète l'engagement de Solvay à fournir des solutions innovantes et durables qui bénéficient directement à nos clients et à la société ', a déclaré Étienne Galan, président de l'activité Soda Ash & Derivatives chez Solvay.





