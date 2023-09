Solvay: inaugure un nouveau bâtiment de recherche à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - Solvay annonce aujourd'hui l'agrandissement de son centre de recherche et d'innovation (R&I) en Chine, avec l'inauguration d'un nouveau bâtiment de recherche à Shanghai.



L'entreprise précise avoir investi plus de 4 milliards de RMB (environ 5 millions d'euros) dans son pôle R&I chinois depuis 2005, afin de mieux accompagner les clients locaux et de répondre à la demande croissante de solutions innovantes et durables dans la région.



' Le marché chinois revêt une importance stratégique dans notre stratégie mondiale et nous sommes disposés à augmenter nos investissements pour répondre à la demande ici ', a déclaré Ilham Kadri, directeur de Solvay.



'Avec une force de recherche plus forte en Chine, nous accélérerons les innovations qui génèrent des solutions d'économie circulaire et un avenir durable en réponse aux mégatendances mondiales et aux besoins locaux en constante évolution', a-t-il ajouté.