Solvay (EssentialCo) dévoile sa nouvelle stratégie et ses objectifs financiers pour 2028

Génération solide de cash et rendements attractifs

Bruxelles, le 13 novembre 2023, 07h00 CET

Cette journée marque le début d’une ère nouvelle pour Solvay et ses parties prenantes, alors qu’elle se prépare à devenir une société simplifiée et plus ciblée suite à la scission de Syensqo (sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires le 8 décembre 2023). Lors du Capital Markets Day de Solvay, la nouvelle équipe de direction de Solvay partage sa stratégie, ses objectifs financiers à moyen terme, et confirme ses engagements en matière de développement durable.

L'entreprise s'engage à assurer une croissance rentable, une génération de cash et des rendements attractifs qui soutiendront les investissements nécessaires à l'innovation de processus et à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050.

Solvay a pour ambition de devenir LE leader de l'industrie, à la fois en termes de volumes et de coûts. L'objectif est de maintenir une position de premier quartile en termes de rentabilité et de rendement. De plus, l’entreprise confirme son engagement en faveur de la transition énergétique et de la neutralité carbone d'ici 2050.

Objectifs à moyen terme pour 2028

Solvay vise à consolider son succès en s’appuyant sur un historique éprouvé qui témoigne de sa capacité à maintenir des marges, des liquidités et des rendements situés parmi les meilleurs de l'industrie.

Les objectifs de Solvay pour 2028 sont les suivants :

Croissance organique annuelle moyenne de l'EBITDA sous-jacent qualifiée de “mid single digit” (en %)

Augmentation de la marge de l'EBITDA sous-jacent (en %) dans une fourchette comprise entre 25 et 30% (“mid-to-high 20s”)

Économies brutes de €300 millions d'euros en rythme annuel

Ratio de conversion du cash flow libre (en %) dépassant le milieu de la trentaine de % (“exceeding mid-30s”)

ROCE (en %) en augmentation pour atteindre le bas de la vingtaine de % (“low 20s”)

Engagements climatiques de One Planet confirmés

Solvay confirme ses engagements climatiques, visant la neutralité carbone d'ici 2050 grâce à ses investissements dans la transition énergétique. Ses objectifs spécifiques pour 2030 comprennent :

la réduction de -30% des émissions de CO2 de périmètre 1 et 2 par rapport à 2021

la réduction de -20% des émissions de CO2 de périmètre 3 par rapport à 2021

l’élimination progressive du charbon, lorsqu'il existe des sources d'énergie alternatives

Priorité à la distribution aux actionnaires tout en maintenant une notation de crédit de qualité

Solvay ouvre ce nouveau chapitre avec une position financière solide et une notation d'investissement attendue de BBB-. Grâce à son approche disciplinée d'allocation du capital, Solvay souligne son engagement à donner la priorité à un dividende stable ou en croissance pour l'utilisation des liquidités une fois les investissements essentiels réalisés.

La présentation préparée pour le Capital Markets Day est disponible sur le site web de Solvay.

Dans le cadre de la séparation, BNP PARIBAS et Morgan Stanley agissent en tant que conseillers financiers et conseillers ECM principaux, Berenberg, Deutsche Bank AG et J.P. Morgan SE agissent en tant que conseillers ECM, Bank Degroof Petercam SA/NV, BofA Securities Europe SA et Société Générale agissent en tant que co-conseillers. STJ Advisors agit en tant que conseiller indépendant en matière de marchés des capitaux pour la société.

A propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 5,6 milliards d'euros en 2022, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

