Solvay: en recul avec ses résultats de 2e trimestre

(Zonebourse.com) - Solvay cède 2% à Bruxelles après la publication par le groupe de chimie d'un résultat net sous-jacent des activités poursuivies en recul à 99 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2025, contre 116 millions un an auparavant.



Toujours en données sous-jacentes, son EBITDA a diminué de 15,4% à 230 millions d'euros (-12,4% en organique), soit une marge en retrait de 1,9 point à 20,9%, pour un chiffre d'affaires en recul de 7,8% à 1,1 milliard (-3,8% en organique).



La faiblesse des marchés, impactée par la persistance des tensions douanières et géopolitiques, s'est traduite par une réduction continue de la demande à court terme, particulièrement visible sur certains marchés finaux de carbonate de soude et de Coalis.



Solvay rappelle avoir mis à jour ses perspectives pour 2025 le 14 juillet dernier, tablant désormais sur un EBITDA sous-jacent compris entre 880 et 930 millions d'euros, en supposant les niveaux de change actuels pour le second semestre.





