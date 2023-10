Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: développe une installation à Vancouver information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 10:13









(CercleFinance.com) - Solvay et Vancouver Bulk Terminal vont construire une installation d'expédition de carbonate de soude aux États-Unis.



La reconstruction devrait commencer en 2024 et s'achever au début de 2026. L'installation est sur le point de devenir un débouché mondial clé pour l'exportation de carbonate de soude d'Amérique du Nord.



Le terminal nouvellement conçu aura la capacité de traiter chaque année plus de 2,5 millions de tonnes de carbonate de soude.



' Ce partenariat stratégique au port de Vancouver, aux États-Unis, représente une expansion substantielle de la capacité d'exportation mondiale dans la région de production de carbonate de soude à la croissance la plus rapide au monde ' indique le groupe.



' Nous sommes ravis de travailler avec Vancouver Bulk Terminal et le port de Vancouver pour développer une installation de pointe qui permettra à Solvay de servir nos clients internationaux de manière durable dans un avenir prévisible ', a déclaré Brian Kebart, président de Solvay American.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +1.58% SOLVAY Euronext Bruxelles +0.19%