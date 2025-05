Solvay: des profits sous-jacents en retrait au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Solvay publie un profit net sous-jacent des activités poursuivies en baisse de 14,3% à 102 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en retrait de 5,9% à 250 millions, soit une marge accrue de 0,2 point à 22,3%.



Si des initiatives ont généré 27 millions d'euros d'économies de coûts structurels sur la période, le groupe de chimie belge a vu son chiffre d'affaires net sous-jacent reculer de 6,6% à 1,12 milliard d'euros (-5,8% en organique).



'Les incertitudes sur l'environnement macro ont conduit les clients à plus de prudence sur la seconde partie du trimestre, créant un certain flou sur le carbonate de soude. La plupart des autres activités ont affiché une performance résiliente', indique-t-il.



Solvay confirme ses objectifs pour 2025, avec un EBITDA sous-jacent anticipé dans la moitié inférieure de sa fourchette prévisionnelle (un à 1,1 milliard d'euros) et un free cash-flow de l'ordre de 300 millions d'euros.





