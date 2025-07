Solvay: déploie du CO? biogénique pour verdir sa production information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:18









(Zonebourse.com) - Solvay annonce que l'intégration de CO? biogénique à son usine de Dombasle (France), en partenariat avec Air Products, permettra de réduire de 4000 tonnes ses émissions annuelles de scope 3 (soit les émissions de gaz à effet de serre indirectes qui ne proviennent ni des sources détenues ni contrôlées par l'entreprise, mais qui sont liées à l'ensemble de sa chaîne de valeur, en amont comme en aval).



La moitié des besoins en CO? du site est désormais couverte par une source régionale issue de la fermentation de bioéthanol.



Cette initiative renforce la sécurité d'approvisionnement tout en soutenant les objectifs climatiques du groupe.



Elle s'inscrit dans la stratégie de Solvay de réduire ses émissions de scope 3 de 20 % d'ici 2030.





