Solvay dans le rouge sur des notes de broker défavorables
ING dégrade donc sa recommandation de "acheter" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 30 à 26 EUR, sur la base d'estimations plus basses pour le groupe et de catalyseurs jugés "limités à court terme".
"Solvay se négocie à un rendement de dividende attractif mais offre par ailleurs trop peu de catalyseurs à court terme pour le cours de l'action compte tenu des vents contraires persistants dans certains de ses segments clés", affirme le broker.
De son côté, s'il maintient sa recommandation "accumuler" compte tenu du potentiel restant, KBC réduit son objectif de cours de 36 à 30 EUR, mettant en avant les conditions de marché difficiles pour la soude et Coatis.
La pression croissante sur le marché de la soude pousse le broker à adopter une approche plus prudente concernant les termes des contrats pour les années à venir, ce qui entraîne une réduction de 6 à 11% de ses prévisions d'EBITDA 2026-28.
KBC ajoute que la politique de dividendes semble de plus en plus généreuse, car son service "représente la grande majorité de la génération actuelle de free cash-flow, limitant la capacité du groupe à poursuivre d'autres initiatives de croissance".
