Solvay: collaboration avec l'UICN pour la biodiversité information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir entamé une collaboration de trois ans avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) afin d'obtenir des impacts positifs tangibles pour la nature grâce aux meilleures pratiques et aux outils avancés de l'UICN.



Ensemble, ils visent à soutenir les objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité (KM-GBF) adopté lors de la COP15, et à accélérer l'adoption des meilleures pratiques pour la conservation de la nature dans l'industrie chimique.



Le chimiste belge s'engage notamment à allouer 30% des terres perméables situées à proximité des zones sensibles à la biodiversité pour soutenir les efforts de conservation et de restauration de la nature d'ici 2030.





Valeurs associées SOLVAY 30,29 EUR Euronext Bruxelles +0,07%