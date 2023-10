Solvay: choisi comme fournisseur par BETA Technologies information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 09:40

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie belge Solvay annonce avoir été nommé fournisseur de matériaux composites primaires de BETA Technologies, une société d'aviation électrique basée dans l'Etat américain du Vermont, avec un bureau à Montréal au Canada.



Il fournira à BETA un soutien à la qualification et des matériaux avancés pour la production de ses avions électriques à voilure fixe ALIA CTOL et ALIA VTOL, à décollage et atterrissage verticaux, développés notamment pour le transport médical, de fret et de passagers.



Les produits de Solvay seront utilisés pour les structures et des pièces non structurelles, combinant une intégration multifonctionnelle avec une résistance élevée et un faible poids, ainsi qu'une protection contre les interférences électromagnétiques et la foudre.