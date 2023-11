Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: baisse d'un tiers du résultat net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Solvay publie au titre du troisième trimestre 2023 un résultat net sous-jacent en baisse de 33,2% à 340 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA sous-jacente accrue de 0,1 point à 25,6%, malgré un contexte de faible demande qui pèse sur les volumes.



A 2,75 milliards, le chiffre d'affaires du chimiste belge s'est contracté de 23,9%, dont une baisse organique de 20,3% en raison d'un repli de 15% des volumes et d'une diminution de 5% des prix sur fond de baisse des coûts des matières premières et de l'énergie.



Compte tenu de la dynamique actuelle des volumes liée à l'environnement économique plus faible, Solvay confirme à nouveau ses prévisions pour l'ensemble de 2023, 'qui se situent à l'extrémité inférieure de la fourchette précédente des prévisions d'EBITDA'.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris +2.67% SOLVAY Euronext Bruxelles 0.00%