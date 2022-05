Solvay acquiert la totalité de son usine de carbonate de soude naturel de Green River (Wyoming, Etats-Unis)

Bruxelles, le 4 mai 2022 - Solvay annonce l'acquisition de la participation minoritaire de 20% d'AGC dans la coentreprise Soda Ash à Green River, WY, USA, renforçant ainsi sa position de leader dans la production de carbonate de soude à base de trona.

Solvay est un leader mondial du carbonate de soude, avec neuf usines produisant du carbonate de soude et du bicarbonate, dont six sont situées en Europe, deux aux États-Unis et une en Asie. Solvay et AGC ont formé la coentreprise Solvay Soda Ash Joint Venture (SSAJV) en 1992. Le site, opéré par Solvay, produit du carbonate de soude et du bicarbonate de sodium à partir de trona, un minéral naturel, destinés entre autres aux industries du verre, produits chimiques, détergents et à l'alimentation.

"L'acquisition de la participation d'AGC dans la coentreprise simplifie notre portefeuille et constitue une opportunité attrayante d'améliorer et de renforcer nos activités et la future société indépendante EssentialCo," a déclaré Philippe Kehren, Président de la division Soda Ash & Derivatives de Solvay. "L'augmentation de notre capacité de production en carbonate de soude à base de trona est en ligne avec nos ambitions en matière de durabilité car le carbonate de soude issu du trona est à plus faible intensité de carbone. Par ailleurs, notre site de Green River est un actif de classe mondiale très compétitif. L'accroissement de nos capacités américaines à base de trona soutiendra de manière profitable notre capacité à répondre à la demande croissante sur le continent américain et en Asie. Celle-ci est portée par des tendances de fond telles que l'électrification, qui utilise le carbonate de soude pour produire du carbonate de lithium utilisé dans les batteries pour véhicules électriques, et l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles, où il est utilisé dans le verre plat pour panneaux solaires."

Avec un prix d'achat au comptant de USD120 millions, cette transaction sera considérablement créatrice de valeur pour Solvay, avec un rendement du capital après impôt supérieur à 15%. La transaction devrait être finalisée le 4 mai 2022.

A propos de Solvay Soda Ash & Derivatives

Solvay Soda Ash & Derivatives est une division commerciale globale de Solvay. Leader mondial sur ses marchés, elle assure un approvisionnement mondial, sécurisé et durable en carbonate de soude à ses clients fabriquant du verre pour le bâtiment, l'automobile, les panneaux solaires et l'emballage, ainsi que des détergents et des produits chimiques. Elle développe également des solutions à base de bicarbonate de sodium pour les marchés de la santé, de l'alimentation, de l'alimentation animale et de l'épuration des fumées. Solvay Soda Ash & Derivatives compte 11 sites industriels dans le monde, plus de 3 200 employés et dessert 120 pays.

