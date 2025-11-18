Solutions30 remporte un contrat de 2,2 MEUR en Belgique
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 18:13
Le projet, d'une valeur de 2,2 millions d'euros prévoit le déploiement de Postes Locaux de Pilotage (PLP) remplaçant les anciens équipements mécaniques et électromécaniques afin d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic.
Ton Bosters, PDG d'Unit-T, souligne que cette sélection marque 'une étape importante' et illustre la confiance portée à l'expertise et à l'excellence opérationnelle de l'entreprise.
