Solutions30: réduction de la perte nette semestrielle

(CercleFinance.com) - Solutions30 publie une perte nette part du groupe de 5,9 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024, en réduction par rapport à celle de 14,4 millions essuyée un an auparavant, et un EBITDA ajusté en croissance de 37,4% à 37,7 millions.



Le groupe revendique ainsi une amélioration marquée de sa marge d'EBITDA ajusté, à 7,3% (+200 points de base) pour un chiffre d'affaires stable (-0,3%) à 517,4 millions, avec une baisse organique de 0,7% en partie compensée par l'impact des acquisitions.



Solutions30 confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2024, à savoir la poursuite de l'amélioration de sa marge d'EBITDA ajusté, avec une progression de l'EBITDA ajusté en valeur, pour un chiffre d'affaires attendu en légère baisse.





