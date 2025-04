Solutions30: réduction de la perte nette en 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Solutions30 publie un résultat net part du groupe (RNPG) de -15,8 millions d'euros au titre de 2024, comparé à -22,7 millions l'année précédente, avec une légère progression de l'EBITDA ajusté, de 0,7% à 75,1 millions.



Il a ainsi vu sa marge d'EBITDA ajusté s'améliorer de 40 points de base à 7,5%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 5,8% à 996 millions d'euros (-6,4% en organique) avec l'adoption d'une 'approche plus sélective dans certains marchés matures'.



Le groupe met aussi en avant une confirmation du fort potentiel de l'Allemagne, avec une croissance de 33,6% et une marge d'EBITDA ajusté relutive, ainsi qu'une expansion de l'activité energy, en croissance de 28,5% (dont 52% en France).



Solutions30 confirme ses objectifs 2026, présentés le 26 septembre dernier, dont l'atteinte d'une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 10% dans chacune de ses trois zones géographiques principales (Benelux, France et Allemagne).





