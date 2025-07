Solutions30: projet photovoltaïque en Dordogne information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 09:48









(CercleFinance.com) - Solutions30 Energies annonce avoir été choisi par la SEM 24 Périgord Énergies, société d'économie mixte en Dordogne, pour concevoir et construire une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 4,41 MWc sur la commune de La Douze.



Dans le cadre de cet appel d'offre, le groupe a été retenu pour les lots 'Structure' et 'Génie électrique', 'confirmant son expertise dans la réalisation de projets solaires sur l'ensemble du territoire national'.



Avec un lancement des travaux prévu dès le mois d'août 2025 et un objectif de mise en service opérationnelle de la centrale avant la fin de l'année, les équipes d'ingénierie de Solutions30 Energies sont pleinement mobilisées sur les études d'exécution.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 1,6550 EUR Euronext Paris +2,16%