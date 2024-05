Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solutions30: prise de participation dans So-Tec information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce avoir pris une participation à hauteur de 10% dans le capital de So-Tec, société spécialisée dans la construction de centrales photovoltaïques, aux côtés du management historique de l'entreprise.



A terme, et selon l'accord entre les actionnaires repreneurs, le groupe deviendra majoritaire dans les prochaines années et contrôlera d'ici cinq ans 100% du capital de cette entreprise basée à proximité de Montpellier.



Employant près de 100 personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros, So-Tec conçoit et installe tous types d'installations photovoltaïques (ombrières, serres, toitures, sol, flottant, agrivoltaïque) sur tout le territoire français.





