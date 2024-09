Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solutions30: partenariat stratégique avec Wyre en Belgique information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce la conclusion d'un partenariat stratégique en Belgique entre sa filiale Unit-T et Wyre, joint-venture entre Telenet et Fluvius, un contrat majeur structuré comme un accord d'externalisation à long terme et à intérêt partagé (Vested).



Dans le cadre de cet accord, Unit-T fournira à Wyre des services de maintenance proactive du réseau hybride fibre-coaxial (HFC), principalement en Flandre, de gestion des pannes majeures, de maintenance proactive et de contrôle de la qualité du réseau.



Il sera aussi responsable de la supervision des connexions coaxiales des foyers et de la maintenance des infrastructures. Ces services intégrés sont conçus pour garantir la fiabilité du réseau de Wyre et lui permettre de répondre aux besoins évolutifs de ses clients.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 1,44 EUR Euronext Paris -3,04%