Solutions30: feuille de route annoncée pour 2026

(CercleFinance.com) - Présentant sa feuille de route pour 2026, Solutions30 estime qu'à long terme, il peut 'doubler de taille, avec un portefeuille de services de plus en plus axé sur l'énergie, et atteindre une marge d'EBITDA ajusté à deux chiffres au niveau du groupe'.



Il anticipe ainsi d'ici 2026 des marges d'EBITDA ajusté supérieures à 10% dans ses trois principales zones géographiques (France, Allemagne et Benelux) et estime que son chiffre d'affaires en Allemagne devrait tripler pour atteindre 150 à 200 millions d'euros.



Solutions30 revendique aussi un 'plan d'action clair pour accélérer la diversification dans les services liés à la transition énergétique, avec un triplement attendu en France d'ici 2026 et une forte croissance dans les autres pays'.





Valeurs associées SOLUTIONS 30 1,46 EUR Euronext Paris +4,14%