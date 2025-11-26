Solutions30 étend son partenariat stratégique avec Spirii
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 08:18
Lancée en Italie, cette alliance combine l'expertise opérationnelle de Solutions30 avec la technologie de Spirii, notamment son écosystème de plateforme pour la gestion des services de recharge destinés aux flottes, aux opérateurs de bornes et aux entreprises de mobilité.
Fort de ce succès initial, les deux partenaires visent à intensifier leur coopération à travers l'Europe, en adaptant leur approche aux marchés locaux, en particulier en France, où la transition vers la mobilité électrique s'accélère.
'Le volume des installations sera directement lié aux projets clients de Spirii et aux besoins spécifiques des marchés, en fonction des dynamiques locales et de la demande', précise le groupe de services multi-techniques.
Valeurs associées
|0,9290 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale 6Z38S portant sur le titre Nexity à 0.23 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 0.18 EUR, soit un gain de +27.77% pour cette recommandation. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
-
Les principales Bourses européennes sont dans le vert mercredi en matinée, les marchés actions étant toujours portés par les anticipations d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,66% à 8.079,98 points ... Lire la suite
-
Animateurs, politiques en pré-campagne et formules choc: le temps d'une grand-messe devant quelques milliers de sympathisants, les médias du milliardaire conservateur Vincent Bolloré ont mis en avant leurs thématiques fétiches - identité, immigration, sécurité ... Lire la suite
-
(AOF) - Valneva (+9,03% à 4,13 euros) s'arroge la première place de l'indice SBF 120. Le spécialiste des vaccins a dévoilé ce mercredi des résultats finaux d'étude positifs concernant l'utilisation d'une troisième dose de rappel de son vaccin expérimental contre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer