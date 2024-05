Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solutions30: croissance de près de 4% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 07:24









(CercleFinance.com) - Solutions30 affiche un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% au titre du premier trimestre 2024, à 265 millions d'euros, la poursuite de la forte croissance au Benelux (+21,6%) ayant compensé des baisses en France (-3,7%) et dans les autres pays (-6,2%).



La société de services met aussi en avant la confirmation du puissant relais de croissance offert par les activités liées à la transition énergétique, ainsi que la poursuite du rééquilibrage du mix d'activité en France en faveur de l'énergie.



Solutions30 confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2024, à savoir la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, à un niveau supérieur à celui enregistré au premier trimestre, et de l'amélioration de la marge d'EBITDA ajusté.





