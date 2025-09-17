Solutions30 creuse ses pertes au 1er semestre, plombé par la France
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 18:16
L'EBITDA ajusté s'établit à 31,5 millions d'euros, en baisse de 16,6% sur un an, portant la marge à 6,7%, contre 7,3% un an plus tôt. Cette contraction s'explique principalement par la forte pression sur les marges de l'activité télécoms en France, partiellement compensée par une amélioration dans les autres zones géographiques. L'EBIT ajusté recule pour sa part de 57,5%, à 4,7 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires consolidé atteint 467,4 millions d'euros, en repli de 9,7%. À périmètre et taux de change constants, la baisse organique atteint 10,5%. Hors activité Connectivity en France, qui ne représente plus que 15% du chiffre d'affaires du groupe, les revenus sont stables (-0,4%) et affichent même une croissance de 2,2% au deuxième trimestre.
La situation reste contrastée selon les zones géographiques. En France, les revenus chutent de 18,1% et l'EBITDA de 59,8%, en raison d'un marché télécoms en plein ralentissement. En revanche, l'Allemagne affiche une progression de 23,6% de son chiffre d'affaires, tirée par la montée en charge des déploiements de fibre tandis que le Benelux se distingue par une hausse de 9,2% de son EBITDA et une marge EBITDA ajustée portée à 11,8% (+180 pb).
'Les résultats semestriels de Solutions30 attestent de la pertinence de notre stratégie visant à nous recentrer sur nos marchés à plus forte valeur ajoutée tout en rationalisant nos positions sur les marchés plus matures', a commenté Gianbeppi Fortis, Président du Directoire. Il souligne notamment 'la progression significative de la rentabilité au Benelux' et 'la transformation en cours du modèle opérationnel en France'.
Pour la suite de l'exercice, Solutions30 ne modifie pas sa guidance, mais précise que les effets de la transformation en France sont attendus début 2026.
Valeurs associées
|1,6130 EUR
|Euronext Paris
|-0,92%
A lire aussi
-
Les ministres des Affaires étrangères allemand, britannique et français ont signifié mercredi à leur homologue iranien qu'ils attendaient toujours des gestes "concrets" sur le programme nucléaire pour éviter la réimposition de leurs sanctions qui pourrait intervenir ... Lire la suite
-
Des manifestants sont réunis place de la République à Paris pour un rassemblement en soutien à Gaza.
-
L'association de consommateurs CLCV, France Nature Environnement et l'ONG ClientEarth ont annoncé mercredi déposer un recours en justice dans le dossier du Dieselgate contre l'État français, accusé d'inaction, ce que ce dernier conteste. Dix ans après la révélation ... Lire la suite
-
Des scientifiques ont mis au point un modèle d'intelligence artificielle (IA) capable de prédire la probabilité de maladies chez un individu, et la prévalence dans une population, plusieurs années en amont, en se basant sur la même technologie que ChatGPT d'OpenAI. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer