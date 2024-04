Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solutions30: contrat pour moderniser un réseau en Flandre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Solutions30 indique s'être vu octroyer, à travers sa filiale Unit-T, un contrat par Fluvius, entreprise de réseau d'énergie en Flandre, pour la modernisation du réseau électrique destiné à répondre aux besoins énergétiques croissants de la région.



'La demande croissante en énergie électrique, stimulée par le déploiement des véhicules électriques, les pompes à chaleur et les panneaux solaires, nécessite un vaste programme de modernisation pour éviter la congestion du réseau dans le pays', souligne le groupe.



Les équipes de Solutions30 transformeront plus de 1000 kilomètres de réseau électrique et connecteront de multiples habitations au nouveau réseau. Ce contrat, d'une durée de cinq ans, pourra être prolongé de trois années supplémentaires en fonction des performances.





