Solutions30 continuera à privilégier ses marges en 2025

(AOF) - Solutions30 (+8,06% à 1,65 euro) émerge parmi les principales progressions du marché SRD à la faveur de perspectives favorables. En 2024, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a essuyé une perte, part du groupe, de 15,8 millions d’euros contre une perte de 22,7 millions d’euros en 2023. TP Icap Midcap signale la présence de 13 millions d’euros de coûts nets non récurrents liés aux réorganisations (France, Espagne et Italie).

L'Ebitda ajusté a progressé de 0,7% à 75,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 7,5%, en amélioration de 40 points de base sur l'année. Celle-ci a bénéficié de la sélectivité du groupe dans le choix de ses contrats.

Solutions30 anticipait une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté, ainsi qu'une progression de l'Ebitda ajusté en valeur.

Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 5,9% à 994,6 millions d'euros. Cette évolution inclut une contraction organique de 6,5%, l'impact des récentes acquisitions pour 0,2% ainsi qu'un effet de change favorable de 0,4%.

La firme française a généré un free cash flow net de 5,9 millions d'euros alors qu'il était négatif à hauteur de 17 millions d'euros en 2023.

Objectifs 2026 confirmés

S'agissant de ses perspectives 2025, le groupe entend continuer à privilégier les marges par rapport aux volumes sur ses marchés les plus matures, tout en déployant davantage de ressources sur les segments offrant les meilleures perspectives de croissance rentable, notamment en Allemagne et dans les services énergétiques. TP Icap Midcap juge que ces perspectives sont " favorables ".

" Nous nous sommes fixé un cap pour 2026, présenté lors de notre capital markets day en septembre dernier : tripler notre chiffre d'affaires en Allemagne et dans l'énergie en France, et atteindre une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 10% dans nos trois principales zones géographiques. Nous sommes en bonne voie pour réaliser ces ambitions ", a déclaré Gianbeppi Fortis, président du directoire de Solutions30.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement, connectivité et maintenance des réseaux pour la transformation digitale et la transition énergétique, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 1,1 Md€ réalisé à 38 % en France, 36 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 79 % des solutions de connectivités, à 1O % des solutions technologiques et 11 % des solutions énergétiques ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle fondée sur le partage d’expertises avec les sous-traitants et les clients et sur la mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,7 %, le conseil de surveillance de 7 membres étant présidé par Alexander Sator.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur un objectif de moyen terme de 2,5 Mds€ de revenus :

- réorganisation des process depuis 2022 -simplification juridique, renouvellement de la gouvernance, systématisation du contrôle des sous-traitants…,

- réduction de l’exposition aux contrats à faible marge, focalisation sur la génération de trésorerie et au maintien des marges,

- accélération des développements hors de France dans les télécoms et dans les activités liées aux énergies renouvelables,

- innovation : maximisation des économies d’échelle via l’amélioration constante des plateformes Smartfix et my Supplace et approche, via le « laboratoire d’idées », des équipements connectés ;

- Stratégie environnementale en cours de révision et amélioration

- mesure de l’empreinte carbone,

- intégration de l’outil des données ESG en Belgique, Luxembourg et au Royaume-Uni,

- offre de services à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE,

- 8 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne,

- maitrise de l’intensité énergétique, recul de la consommation d’électricité des immeubles et hausse des achats d’énergie verte ;

- Récurrence des revenus, tirés à plus de 50 % des activités de maintenance ;

- Situation financière très solide avec une trésorerie nette de dette bancaire de 5,7 M€.

Défis

- Ralentissement du marché des infrastructures, accru par le risque politique lié aux élections notamment en Belgique et en France, l’arrivée de nouveaux élus freinant le déploiement des réseaux ;

- Pénétration du marché allemand en forte croissance, renforcée par l’acquisition de Gaertner ;

- Incertitude sur le maintien de la présence en Italie ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2024 révisés en baisse d’une légère baisse des revenus et d’une poursuite, notamment en France, de l’amélioration des marges (objectif de moyen terme d’une marge à plus 10 %) ;

- Absence de dividende 2023.