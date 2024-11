Solutions 30 réaffirme ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Solutions 30 a confirmé ses perspectives 2024. Pour l'ensemble de l'année, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies s'attend à un chiffre d'affaires en légère décroissance par rapport à 2023 et à une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté du groupe, se traduisant par une progression de l'Ebitda ajusté en valeur.

Le chiffre d'affaires a chuté de 16,9% à 81,7 millions d'euros en France. "Cette évolution traduit l'accroissement de l'impact des mesures de sélectivité mises en œuvre au cours du deuxième trimestre, qui ont conduit le groupe à réduire sensiblement son exposition à certains contrats ne répondant plus à ses standards de rentabilité. Elle reflète également un ralentissement du marché du déploiement de la fibre, qui devrait se poursuivre dans les trimestres à venir", précise Solutions 30.

