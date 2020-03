Solutions 30 : Point sur la situation & plan d'action pour faire face à l'épidémie du Covid-19

Point sur la situation & plan d'action pour faire face à l'épidémie du Covid-19

Pour tenter d'endiguer l'épidémie du Covid-19, tous les Etats européens dans lesquels le Groupe SOLUTIONS 30 est implanté ont pris des mesures de confinement, de restriction des déplacements et de fermetures d'un certain nombre d'établissements.

SOLUTIONS 30 réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires sur des secteurs essentiels à l'économie. En conséquence, le Groupe reste opérationnel partout où il est présent et ses techniciens sont en mesure de réaliser leurs interventions, sur site ou à distance.

L'activité est toutefois perturbée puisque les clients ont modifié leurs modes de fonctionnement, parfois suspendu des projets et fermé des sites, ce qui limite leurs besoins. En outre, certaines interventions à domicile sont reportées ou, dans une moindre mesure, annulées. Il est encore difficile d'évaluer avec précision les conséquences de cette situation car elles sont très variables d'un secteur d'activité à l'autre et d'un pays à l'autre.

Malgré cela, le Groupe a, dès le début de la crise, mis en place un ensemble de mesures pour :

Protéger la santé de ses collaborateurs. Assurer la continuité de ses services. Adapter sa structure de coûts et protéger sa trésorerie. Préserver sa capacité future à capter la croissance structurelle de ses marchés.

1. Protéger la santé des collaborateurs

Le Groupe étant majoritairement présent sur des secteurs indispensables au bon fonctionnement de l'économie, il reste opérationnel dans tous les Pays où il est implanté. Les processus d'intervention ont été adaptés en conformité avec les recommandations des autorités sanitaires, en particulier en ce qui concerne les gestes barrières rappelés par tous les gouvernements.

2. Assurer la continuité de service

En termes de volumes d'activité, la situation globale est actuellement très contrastée au sein du Groupe. Certaines activités, notamment dans les secteurs de l'énergie et du retail, ont été temporairement suspendues. D'autres, en particulier dans les domaines des télécoms et de l'IT, critiques dans la situation actuelle pour permettre à chacun de rester connectés et ainsi préserver l'activité professionnelle et les liens sociaux, continuent d'opérer. La situation évolue au fur et à mesure que les pays adoptent des nouvelles mesures pour faire face à la crise, il est donc trop tôt pour établir des prévisions d'activité à court terme.

3. Adapter la structure de coûts et protéger la trésorerie

Le groupe prend toutes les mesures nécessaires pour s'adapter à cette nouvelle situation, limiter les impacts de cette crise sur sa structure financière, protéger sa situation de trésorerie et, ainsi, préserver ses emplois sur le long terme. SOLUTIONS 30 bénéficie pour cela de plusieurs atouts :

Une structure de coûts flexible avec un volant de sous-traitance qui permet une forte réactivité aux variations d'activité.

Un modèle économique particulièrement souple, qui a montré sa capacité à absorber des montées en charge rapides et démontre aujourd'hui sa capacité à s'adapter aux nouvelles conditions de marché.

Une structure financière saine, avec une trésorerie solide et une dette nette très faible.

Des partenaires bancaires prêts à renforcer leur accompagnement si cela devenait nécessaire.

En outre, SOLUTIONS 30 s'appuie sur ses relations de confiance et de proximité avec ses clients pour étudier avec eux la mise en place de nouvelles offres commerciales en réponse aux besoins qui naissent d'une situation inédite.

4. Préserver la capacité future du Groupe à capter la croissance structurelle de ses marchés

Face à une crise sans précédent, les infrastructures informatiques et de télécommunications démontrent leur importance. La digitalisation de l'économie permet de préserver le travail et les liens sociaux tandis que nos habitudes changent. Le Groupe, dont la croissance s'appuie sur l'essor de l'économie numérique, est donc confiant dans ses perspectives de développement à long terme et anticipe un effet rattrapage en sortie de crise dans ces domaines. Aux côtés de ses clients, SOLUTIONS 30 commence d'ailleurs à préparer la sortie de crise et les plans de montée en charge.

« Nous traversons une période difficile à l'échelle de la planète et nos organisations sont mises à rude épreuve. Notre priorité absolue doit être de préserver la santé de nos équipes et de nos concitoyens mais il est également de notre devoir de continuer à assurer les services nécessaires au fonctionnement de nos économies.

Au sein de notre Groupe, nos équipes accomplissent un travail remarquable pour continuer à servir nos clients, imaginer avec eux des solutions aux nouvelles problématiques qu'ils rencontrent, contribuant ainsi à nous garder connectés les uns aux autres. Je leur en suis extrêmement reconnaissant et les remercie très chaleureusement de leur engagement. Je suis convaincu que leur implication nous permettra de sortir, tous ensemble, renforcés de cette crise.

Notre Groupe s'appuie sur des fondamentaux solides et une culture entrepreneuriale forte. Notre modèle démontre chaque jour davantage sa résilience et sa robustesse. Tout cela nous permet d'être confiants dans notre capacité à surmonter cette crise, avec la conviction qu'elle rendra notre structure encore plus efficiente demain, » conclut Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de SOLUTIONS 30.

A propos de SOLUTIONS 30 SE

Le Groupe SOLUTIONS 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, SOLUTIONS 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

SOLUTIONS 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu'à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 - code 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contact

Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie.boumendil@solutions30.com

Pièce jointe