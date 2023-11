Solutions 30: chiffre d'affaires en hausse de 17,2% sur neuf mois

(AOF) - Solutions 30 affiche un chiffre d’affaires en hausse de 18% au 3ème trimestre 2023, à 250,7 millions d'euros. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies précise que son chiffre d’affaires est en hausse de 17,2% sur les 9 premiers mois 2023, à 769,7 millions d'euros. Il confirme la perspective d’une croissance à deux chiffres sur l’exercice, "permettant au groupe de dépasser le cap symbolique du milliard d’euros en 2023" avec "amélioration de la rentabilité dans toutes les zones géographiques au deuxième semestre 2023".

Solutions 30 précise que cette croissance s'appuie principalement sur son "excellente" dynamique au Benelux, où son "expertise reconnue" dans le déploiement des réseaux Internet très haut débit (FTTH) lui a permis d'acquérir une "position concurrentielle de référence", alors que de nouveaux territoires s'ouvrent avec de premiers contrats "significatifs" attendus en Allemagne dans les prochaines semaines.

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement et maintenance de services techniques créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 905 M€ réalisé à 47 % en France, à 24 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 77 % des solutions de connectivités, à 12 % des solutions technologiques et 11 % des solutions énergétiques ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle unique avec la plateforme S3net de partage d’expertises et de mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,7 %, le conseil de surveillance de 7 membres étant présidé par Alexander Sator ;

- Situation financière très solide avec des capitaux propres de 145 M€ face à une dette nette de 39 M€.

Enjeux

- Stratégie fondée sur la croissance organique apportant la taille critique et sur l’amélioration de la profitabilité via les effets d’échelle, avec pour objectif de moyen terme 2,5 Mds€ de revenus ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration constante de la plateforme S3net (investissements annuels de 1 à 2 % du chiffre d’affaires) et sur le nouveau marché des équipements connectés via le « laboratoire d’idées »;

- Stratégie environnementale en 2 volets –offre de services à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE du groupe- en cours de renforcement ;

- Récurrence des revenus, tirés à 57 % des activités de maintenance et poursuite des gains de contrats ;

- Retombées sur les marges, attendues en forte hausse, des mesures de réorganisation engagées en 2022 : simplification juridique, renouvellement de la gouvernance, systématisation du contrôle des sous-traitants…

Défis

- Présentation à fin 2023 du nouveau plan stratégique ;

- Inflation compensée par la hausse des tarifs sur tous les contrats, existant et nouveaux, et un strict contrôle des coûts ;

- Remontée des ventes en France après leur repli au 1er semestre, contrastant avec la dynamique du Benelux ;

- Intégration d’ELEC ENR ;

- Après un gain de 16,7 % des facturations semestrielles, objectif 2023 d’une croissance à deux chiffres portant le chiffre d’affaires à plus de 1 Md€.

